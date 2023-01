Siamesas unidas pelo abdômen são separadas após 11 horas de cirurgia

- Publicidade -

Nos Estados Unidos, uma equipe de 25 médicos, incluindo seis cirurgiões, conseguiu separar gêmeas siamesas que nasceram unidas pelo abdômen. AmieLynn e JamieLynn eram gêmeas onfalópagas, isto é, compartilhavam órgãos internos: elas estavam unidas desde a parte inferior do esterno (osso do peito) até o umbigo, e tinham um único fígado.

A cirurgia de separação aconteceu na última segunda (23/1), e durou cerca de 11 horas. Com 16 semanas de vida, as meninas se recuperam bem e, nesse período, dormem em berços separados pela primeira vez, de acordo com a equipe médica.

Os pais das gêmeas descobriram a conexão das filhas ainda na gestação, no exame de ultrassom de 10 semanas. As imagens mostraram que cada uma tinha seu próprio coração e pericárdio, aumentando as chances de sobrevivência em caso de cirurgia para separação. Elas nasceram prematuras, com 34 semanas de gestação, no dia 3 de outubro de 2022.

De acordo com o hospital, AmieLynn e JamieLynn passarão os próximos meses internadas, recebendo cuidados médicos. Elas vão precisar de uma extensa reabilitação, que inclui fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais.

Por Metrópoles