Shakira toma atitude contra Piqué e estaria planejando nova ‘vingança’ ao ex-marido. Saiba o que é!

Após quebrar recordes e parar o mundo com uma música detonando Piqué, fontes afirmam que Shakira estaria planejando um novo lançamento, dessa vez em uma data marcante para o ex-casal

O fim conturbado do casamento entre Shakira e Piqué ainda segue rendendo muito assunto na internet. Após o jogador assumir de vez o relacionamento com Clara Chía e publicar uma foto com a amada, Shakira estaria planejando uma nova ‘vingança’ ao ex-marido, segundo fontes internacionais. Nessa história, ainda, a cantora tomou uma atitude drástica contra a mãe do jogador e proibiu os filhos de a chamarem de avó.

Agora, de acordo com podcast Mamarazzis, apresentado por Laura Fa e Lorena Vázquez, Shakira estaria se programando para lançar uma nova musica na quinta-feira (02 de fevereiro), quando ambos fazem aniversário. A motivação veio após o sucesso de “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, música a colocou no topo das plataformas de streaming mundiais.

A música seria uma colaboração com a cantora Karol G e, segundo boatos, ambas teriam trabalhado freneticamente nesta música recentemente, tendo gravado um clipe em apenas 2 dias. Na primeira música alfinetando o ex-marido, Shakira fala sobre as traições e polêmicas do casal.

Isso deu margem para muitos acreditarem em uma segunda ‘vingança’ de Shakira em Piqué. A imprensa internacional já especula se a próxima canção da colombiana será mais uma vez dedicada ao ex-marido.

ENQUANTO ISSO, PIQUÉ ASSUME CLARA CHÍA

As últimas polêmicas envolvendo Piqué, Shakira e Clara Chía parecem não ter influenciado em nada a vida do casal. Após boatos que o jogador também teria traído sua atual namorada, o casal mostrou estar cada vez mais juntinho.

Isso porque Piqué publicou a primeira foto com a namorada, pivô de sua separação de Shakira. Ele não colocou nenhuma legenda na imagem, onde aparece coladinho com a amada e dando um leve sorriso.

Purepeople BR