Seu Jorge consegue autorização para registrar filho com o nome de Samba

O cantor Seu Jorge conseguiu autorização para registrar seu filho com o nome de Samba. Em nota, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) informou que o artista e sua mulher, Karina Barbieri, enviaram na última quinta-feira, 26, uma manifestação formal falando sobre o que os levaram a escolher Samba como o nome do filho. O caso foi analisado pelo Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, declarou a registradora Kátia Possar.

Karina deu à luz Samba no último domingo, 22. Em novembro do ano passado, Seu Jorge, de 52 anos, fez um post celebrando esse momento que está vivendo. “Conquistei a paternidade aos 32 anos e de lá pra cá, tenho vivido uma linda experiência de aprendizado constante com minhas três filhas. Flor de Maria, Maria Aimée e Luz Bella. Flor e Luz são minhas filhas com Mariana Jorge e Maria Aimée é minha Filha com Fernanda Mesquita”, escreveu.

“Dezesseis anos depois do nascimento de Luz Bella (minha caçula) me deparo com a incrível surpresa de que serei pai novamente. Só que agora de um menino. Um grande desafio que encaro com imensa alegria ao mesmo tempo em um outro nível de aprendizado.”

Com informações Jovem Pan