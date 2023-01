Segundo jornal; Fifa cogita mudar regras de pênaltis por conta de Dibu Martínez

- Publicidade -

Tanto a Fifa quanto o International Board estudam mudanças na regra de disputas por pênaltis no futebol. De acordo com o jornal inglês “The Sun”, a entidade máxima do futebol e o órgão regulador das normas desejam limitar as ações dos goleiros nas cobranças para inibir possíveis “jogos psicológicos” na hora das cobranças.

Ainda de acordo com a publicação, os órgãos teriam como base o comportamento do goleiro Emiliano “Dibu” Martínez, do Aston Villa e da seleção da Argentina, conhecido por suas ações de “catimba” e provocações para afetar o psicológico dos cobradores.

Na Copa do Mundo, as ações do goleiro argentino ficaram evidência nos duelos contra a Holanda nas quartas de final e na grande decisão contra a França. Em ambos os ocasiões, Martínez buscou desestabilizar o mental dos batedores adversários com provocações e catimba. A ideia da Fifa é de que os goleiros não interajam com os cobradores na hora das penalidades.

Dibu Martínez se notabilizou pelo seu estilo controverso em disputas por pênaltis também em 2021, durante a disputa da Copa América no Brasil, vencida pela Argentina. Caso aprovada, a regra já poderia ser oficializada pelo International Board nos próximos meses.

Lance!