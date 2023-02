Segundo Distrito: RPM prende jovem e apreende escopeta no ramal da Usina em Rio Branco

- Publicidade -

Uma guarnição da RPM (Rádio Patrulhamento Motorizada) do 2.° Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu uma arma de fogo, na entrada do Ramal da Usina, na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (31).

Segundo consta, os militares faziam um patrulhamento de rotina na região, quando visualizou três indivíduos na esquina do ramal, dois deles em uma motocicleta e o outro na bicicleta. Os policiais reduziram a velocidade da viatura, mas foram detectados pelos três homens, que tentaram voltar para o ramal, um deles correu para área de mata, e conseguiu fugir. A guarnição capturou um dos indivíduos, e com ele foi encontrada uma escopeta calibre 28, com quatro munições intactas, além de três celulares e uma bicicleta, provavelmente oriundos de roubos.

Segundo a PM, as vítimas chegaram na delegacia e relataram que tiveram seus pertences roubados durante um arrastão que os criminosos estavam fazendo na localidade. O jovem identificado por Thálysson Fernandes dos Santos, 18 anos, foi preso em flagrante e levado a Delegacia Central de Flagrantes -Defla, onde terá uma conversa com o delegado plantonista.