Secretaria de Saúde abre inscrições para concurso com 1.019 vagas

O período de inscrições do concurso público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) foi aberto nesta segunda-feira (30/1). As inscrições podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, a Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec) até 6 de março de 2023.

A seleção oferta 1.019 vagas para a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária. É exigido apenas ensino médio.

Do total de oportunidades, 17 são vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de agente de vigilância ambiental com salário de R$ 4.485. Já para a função de agente comunitário de saúde (ACS) são 102 chances imediatas e 500 de cadastro reserva, o valor da remuneração inicial é de R$ 1.988.

As provas serão aplicadas em 26 de março. O exame será composto por 60 questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório. A homologação do concurso está prevista para 22 de maio de 2023 e as nomeações dos aprovados para o segundo semestre de 2023.

Por fim, o edital passou por importantes retificações. Consoante às mudanças publicadas na edição da última segunda-feira (23/1) do Diário Oficial do DF, diversos itens do documento de abertura foram alterados, entre eles as fases que compõem o certame, a estrutura das provas e tabela de vagas para provimento imediato e em cadastro reserva.

