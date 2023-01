Saúde do Acre participa de 1ª Assembleia do Conass em Brasília

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) participou, nesta quarta e quinta-feira, 25 e 26, da 1ª Assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) de 2023, em Brasília. O evento tem por objetivo estabelecer o diálogo tripartite que se traduza em pactuação e acordos que fortaleçam o processo de construção e aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Foram apresentados aos participantes a composição e os representantes do Conass nas instâncias deliberativas do SUS, rotina técnica do Conselho, áreas de atuação, projetos de apoio às Secretarias Estaduais de Saúde e projetos demandados pelo Conass no Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).

“A nossa finalidade, enquanto representantes do Estado, é compartilhar com os demais secretários e o Ministério da Saúde as necessidades da população. Nossas ações se basearão no que for acordado aqui. A saúde pública é extremamente desafiadora, mas acredito que o diálogo é o princípio para uma gestão do SUS que ofereça serviços de qualidade aos nossos usuários”, declarou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A implementação do primeiro ciclo do Programa de Qualidade no Processo de Doação e Transplantes (Qualidot), a ampliação do acesso à reconstrução mamária, a instituição do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, foram alguns dos temas em pauta.

O Conass é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos que se pauta pelos princípios que regem o direito público e que congrega os secretários de Estado da Saúde e seus substitutos legais, enquanto gestores oficiais das Secretarias de Estado da Saúde (SES) dos estados e Distrito Federal.

A instituição tem por missão articular, representar e apoiar as SES, formular políticas de saúde, promover e disseminar informação, produzir e difundir conhecimento, inovar, incentivar a troca de experiência e atuar permanentemente em defesa do SUS.

