Saúde do Acre e Secretaria da Mulher firmam parceria para os 100 dias

Com o enfoque na saúde da mulher, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizou na manhã desta segunda-feira, 30, uma reunião de alinhamento com a Secretaria Adjunta da Mulher (Seamd) para firmar parcerias para os primeiros 100 dias de gestão.

No encontro foi firmado o Mutirão Itinerante Saúde Mulher, que será realizado em março, em celebração ao Mês da Mulher. Serão disponibilizadas cirurgias ginecológicas, consultas preventivas com exames de mamografia e PCCU e vacinação, com a abordagem das mulheres que moram na cidade, em situação de prisão, mulheres camponesas e indígenas.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, explicou que juntamente com a Secretaria da Mulher foram traçados planos de ação resolvendo algumas demandas que estavam reprimidas da saúde da mulher, como, por exemplo, a avaliação dos miomas, de histerectomia, de espessamento de endométrio, situações que precisam de uma atenção maior.

“Foram esboçados projetos para a saúde da mulher em situação de prisão, para a mulher do campo e para as mulheres indígenas. E teremos início nos 100 dias, mas a ideia é que seja um serviço de rotina das duas secretarias”, destacou.

Para a secretária adjunta da Mulher, Márdhia El-Shawwa, esse encontro foi importante, pois a Secretaria da Mulher trata de uma política transversal e essa parceria trará uma atenção voltada para as mulheres. “Iremos fazer em conjunto ações de saúde e prevenção e teremos boas novidades para as nossas mulheres, com um planejamento para os primeiros 100 dias de gestão e dando continuidade durante toda a gestão do governo.

Fonte: Agência do Acre