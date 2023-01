Santa Cruz estreia com goleada na Copinha Arasuper de Futsal

- Publicidade -

O Santa Cruz goleou o B2 Esportes por 6 a 0 nesse sábado, 28, na Assincra/CT Edson, e estreou com vitória na Copinha Arasuper de Futsal no Sub 14. Na outra partida da categoria, a Escola do Flamengo bateu os Amigos Solidários por 13 a 0.

“Fechamos a segunda rodada com bons jogos e um excelente público no CT Edson. Essa competição é diferenciada e estamos bem satisfeitos com esse início”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Outros resultados

Sub 12

Escola do Flamengo 7 x 1 Amigos Solidários

Flamenguinho 1 x 1 Rei Artur

Sub 10

Escola do Flamengo 3 x 3 Águias do Norte

Flamenguinho 3 x 0 Xavier Maia

PHD Esporte Clube