Sabrina Sato arrasa (de novo!) com look rosa transparente em pré-carnaval e web aponta: ‘Parece anime’

Sabrina Sato voltou a atrair a atenção do público em ensaio da Gaviões da Fiel Torcida, escola da qual é rainha de bateria. A apresentadora apostou em um look rosa transparente e deixou à mostra o bumbum.

Sabrina Sato roubou a cena, mais um vez, em ensaio técnico para o carnaval 2023. Uma semana depois de apostar em um look com cristais, a jurada do “The Masked Singer Brasil” usou um macacão rosa brilhante e transparente para o esquenta da Gaviões da Fiel, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (28) à noite.

Sabrina escolheu ainda um aplique de cabelo e salto alto também na cor rosa. O look arrasador da mãe da pequena Zoe, de 4 anos, foi completo por uma espécie de touca, que só deixou de fora o seu rosto. Rainha de bateria da Gaviões, sétima e última escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, já manhã de sábado (18), desde 2019, Sabrina colecionou elogios pelo figurino.

“Icônica”, “a única que supera seus próprios looks”, “entregou tudo” e “está parecendo personagem de anime com essa roupa do ensaio técnico” foram alguns dos comentários deixados para a apresentadora, que também é rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio, para cujo ensaio apostou em um figurino de valor impressionante.

Além disso, Sabrina, dona de uma coleção de brinquedos eróticos, vai acumular o posto de musa de camarote na Sapucaí.

Qual é o enredo da Gaviões da Fiel para o Carnaval 2023?

Com quatro campeonatos no Grupo Especial, o último em 2003, a preta e branca tenta quebrar o longo jejum com o enredo “Em nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos… Amém!”, de André Marins e Júlio Poloni, e que vai abordar a intolerância religiosa.

“Vamos falar sobre a intolerância religiosa, mostrando que isso sempre aconteceu e continua acontecendo. Nos mostraram a amar… Amamos! Nos mostraram a perdoar… Perdoamos! Nos ensinaram a confiar… Confiamos! Mas isso tudo em vão!“, explicou um dos carnavalescos ao site SRzd. André prometeu ainda que a escola trará uma surpresa para o desfile

Além do carnaval de 2003, a Gaviões foi campeã em 1995, 1999 e 2002. Em 2022, a escola ligada ao Corinthians ficou em 8º lugar, a melhor colocação desde 2019.

Purepeople