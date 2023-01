Rio Branco vence o São Francisco em jogo amistoso no José de Melo

- Publicidade -

Em um jogo amistoso realizado na manhã deste sábado, 28, no José de Melo, o Rio Branco venceu o São Francisco por 2 a 0 com gols Murilo e Matheus Hassen. As duas equipes intensificam as preparações para a disputa da Copa Verde e do Campeonato Estadual.

Erismeu quer reforços

Após a derrota no amistoso, o técnico Erismeu Silva admitiu a necessidade da chegada de reforços.

“Precisamos de dois atacantes pelos lados. O São Francisco tem uma grande responsabilidade na temporada e temos que ter um elenco com opções e qualidade”, avaliou o treinador.

Ainda é cedo

O Rio Branco entrou duas semanas depois do início da preparação e agradou. Contudo, o técnico Ulisses Torres disse ainda ser cedo para uma avaliação mais abrangente.

“Pelas condições fizemos um bom jogo, mas ainda estamos longe do ideal. Precisamos de algumas contratações e a nossa diretoria vem trabalhando para resolver”, afirmou Ulisses Torres.

