Rio Branco ainda vai tentar 5 contratações antes do início das competições

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou a intenção de realizar cinco contratações antes da estreia da Copa Verde. A partida contra o Princesa do Solimões, do Amazonas, será disputada no dia 18 de fevereiro, no Florestão. As prioridades são dois laterais, um zagueiro, um meia e um atacante.

“Estamos precisando desses atletas de maneira urgente. O mercado neste momento da temporada é bem complicado, mas vamos tentar”, afirmou o presidente.

Marcão e Guilherme Nunes

O goleiro Marcão e o atacante Guilherme Nunes devem desembarcar na próxima quarta na capital acreana.

“Os dois atletas estão acertados com o Rio Branco e são duas contratações importantes”, declarou Valdemar Neto.

Volta ao trabalho

O elenco do Rio Branco inicia a terceira semana de preparação na manhã desta segunda, 30, a partir das 8 horas, no José de Melo. O próximo amistoso será disputado na sexta, 3.

