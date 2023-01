Rede social de Alan Rick continua retida mesmo após decisão favorável do STF

- Publicidade -

Mesmo após a decisão emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de retorno das redes sociais do senador eleito Alan Rick (união Brasil – AC), a plataforma do Instagram do parlamentar segue fora do ar.

De acordo com a assessoria, a plataforma afirmou aguardar a notificação judicial para então desbloquear a conta. Neste sábado, 28, completam 15 dias que ao Instagram do deputado está retido.

Já a conta de Alan Rick no TWitter foi desbloqueada e está ativa.

Entenda o caso

As redes sociais de Alan Rick foram retidas no dia 13 de janeiro pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que em sua interpretação avaliou algumas postagens do deputado acreano como incentivo aos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília.

A pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro liberou o desbloqueio das redes sociais do senador Alan Rick (União-AC). Pacheco enviou ofício a Moraes, pedindo a reconsideração da medida cautelar.

Como resposta ao pedido, Alexandre de Moraes decidiu que Alan está autorizado a “utilizar suas redes sociais dentro do mais absoluto respeito à Constituição Federal e a Legislação”.

