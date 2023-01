Processo Seletivo Simplificado vai ser lançado pela ECOPS em Cruzeiro do Sul a partir de fevereiro

- Publicidade -

A Empresa Cruzeirense de Obras Públicas-ECOPS, criada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul no final de dezembro, vai lançar neste início de fevereiro, um Processo Seletivo Simplificado para contratar profissionais para atuar em obras e na limpeza pública do município.

O objetivo, segundo o prefeito Zequinha Lima, é resolver situações como a destinação e tratamento de resíduos sólidos e fortalecer frentes de serviço do município. ” A empresa trará emprego para a população, de forma transparente e absolutamente legal, sob fiscalização de todos os órgãos de controle, externos e internos”, ressalta

O diretor da ECOPS, ex-vereador Elter Nóbrega, afirma que a empresa vai garantir serviços de qualidade e com baixo custo. “Com essa empresa pública para prestação de serviços de obras, urbanismo e limpeza pública, Cruzeiro do Sul segue o exemplo de cidades modernas e eficientes. Assim vamos economizar e melhorar a prestação de serviço ao cidadão”, pontua.

ECOPS

O capital social da ECOPS é do município de Cruzeiro do Sul e a empresa não tem finalidade lucrativa.

Segundo o Procurador Geral do Município, Raphael Sanson, na capital, Rio Branco, há vários exemplos de empresas públicas, que prestam serviços para a população.

“Em Rio Branco há décadas existem a Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTrans, o Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – RBPrev, o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB, entre outras. São empresas que fortalecem e modernizam a gestão municipal, conclui ele.

Com informações Ac24horas