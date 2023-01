Presidente da CBF abre o jogo e faz importante revelação sobre o novo técnico da Seleção Brasileira

- Publicidade -

A CBF segue em busca de um comandante para a Seleção Brasileira. Desde a saída de Tite, após o fim da Copa do Mundo, muito tem se especulado sobre quem será o comandante da Amarelinha.

Nomes tanto do futebol brasileiro, quanto do europeu são especulados, com um avanço na definição do novo comandante podendo acontecer já nos próximos dias. Isso porque, segundo o portal de notícias UOL, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, irá a Europa nos próximos dias, com o intuito de fechar com um novo técnico para a seleção.

Para isso, segundo a mesma fonte, o ‘cartola’ contará com o apoio do ex-jogador Ronaldo Nazário, que se colocou a disposição para auxiliar no contato com nomes badalados.

Não obstante, aparentemente cansado dos diversos rumores, o próprio Ednaldo Rodrigues resolveu se posicionar sobre o tema, fazendo algumas revelações sobre a busca da CBF por um novo treinador.

Confira as declarações de Ednaldo Rodrigues

No último sábado (28), após a Supercopa do Brasil, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol deu detalhes sobre a busca da entidade por um novo treinador, salientando, mais uma vez, que não são apenas estrangeiros que estão na mira:

“”Ouvi muito falar que só seria treinador estrangeiro. Não temos preconceito com a nacionalidade. Queremos que seja um treinador que inspire a seleção brasileira e busque um padrão de jogo que respeite as características do nossos atletas. Lógico que tomando cuidado com a retaguarda, mas a parte técnica vai depender do treinador. Queremos este perfil. Não dá para ser um treinador que jogue por só uma bola”.

O ‘cartola’ também afirmou que irá começar a se reunir com os candidatos nas próximas semanas, afirmando que embora mire técnicos com contrato, tentará ser o mais ético possível:

“A gente vai começar agora a falar oficialmente com os treinadores. Não queremos sair falando com treinadores com contrato. Acho deselegante. Se formos falar com algum treinador que esteja empregado, vamos falar primeiro com o presidente do clube para saber se existe a condição, se terá um desfalque que seja relevante ou não. Sem prepotência”.

Finalizando, Ednaldo afirmou:

“Está dentro do nosso cronograma para não haver precipitações e nao buscar uma pessoa que não seja ideal. Temos dois jogos amistosos no meio de março, mas buscamos também uma pessoa que possa ter o perfil de uma seleção vencedora na direção de seleções, e com isso avançarmos para a escolha do treinador”.

