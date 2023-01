Prefeitura se reúne com Energisa e Agrocortex para ajustes iniciais do programa “1001 Dignidades”

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reuniu-se na tarde dessa quinta-feira (26) com as empresas Energisa e Agrocortex, parceiras no projeto “1001 Dignidades”.

De acordo com o prefeito, a reunião objetiva ajustes iniciais para colocar em prática o projeto habitacional.

“Nós temos um bocado de terrenos que vão depender da construção da rede de energia nas ruas em frente às casas. Essa conversa vem acontecendo há algum tempo e como agora nosso projeto está se fechando como um todo, precisávamos ter da Energisa a confirmação de que eles vão mesmo fazer toda essa área externa de energia elétrica.”

O diretor-presidente da Energisa/Acre, José Adriano Mendes reafirmou o compromisso com o projeto “1001 Dignidades”.

“Nós tratamos desse maravilhoso projeto da prefeitura, da construção das mil casas e a Energisa está aqui para dar o apoio à prefeitura, fazer as adequações da rede. Estamos tratando os dados técnicos do projeto, a prefeitura está definindo os locais de construção das casas, os módulos construtivos, os painéis. É importante fazermos toda a verificação e dimensionamento da rede elétrica, vai ter energia. Com certeza esse projeto vai ser um sucesso.”

Fátima de Oliveira, consultora e representante social da Agrocortex, afirma que a reunião foi produtiva.

“Começamos de fato e de verdade o projeto “1001 Dignidades”. Resolvemos algumas situações pendentes. Eles vieram até a prefeitura para poder dizer que estão à disposição e que o mais rápido possível começaremos esse projeto.”

Fonte: Assecom