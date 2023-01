Prefeitura leva melhorias a ramais do Assentamento Moreno Maia

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), segue trabalhando em ramais de acesso no Assentamento Moreno Maia. Cerca de 400 famílias estão sendo beneficiadas com as intervenções.

De acordo com o secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, a situação do local estava crítica, bueiros estavam rompidos, e a água da chuva estava provocando atoleiros no decorrer dos ramais.

“Vai fazer duas semanas que as máquinas estão lá, uma retroescavadeira, uma caçamba, e uma patrol, ajudando a fazer o serviço”, explica o secretário.

A Intervenção ocorre nos pontos mais críticos dos ramais Mariana, Três Palhetas e Paralelo. Cinco bueiros novos foram colocados para que a drenagem das águas possa escoar de forma correta, além da terraplanagem, finalizando com o piçarramento e, assim, melhorar o acesso para os produtores rurais e moradores do assentamento.

A comunidade agradece e se diz feliz pelo serviço da prefeitura, pois segundo eles o ramal Mariana estava praticamente esquecido. A melhoria foi um pedido da comunidade por meio do vereador Francisco Piaba.

Outra localidade que está recebendo os serviços de melhoramento de ramais da prefeitura, é o ramal do Brás, no Belo Jardim. Carlos Pessoa, morador do ramal, afirma que era difícil a trafegabilidade no local após as chuvas.

“O ramal está ficando bom! As vezes a gente sobe com a bicicleta nas costas, é a primeira vez que vem uma máquina aqui no ramal, a gente precisava desse serviço”, afirma o morador.

Galeria de Imagens:

(Fotos: Assecom)

Fonte: Assecom