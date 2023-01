Prefeitura de Rio Branco inicia entrega de kit fardamento para alunos da rede municipal

- Publicidade -

Em um gesto simbólico, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), realizou a primeira entrega do kit fardamento escolar para a escola de ensino infantil Marília Mansour, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), na manhã desta quinta-feira (26).

Foram entregues, inicialmente, 260 kits. Cada um com duas blusas, um short e uma calça para meninos, e duas blusas, um short-saia e uma calça para meninas. São mais de 25 mil kits confeccionados para serem distribuídos em toda rede municipal. Um investimento de R$ 3,5 milhões em recurso próprio da prefeitura.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, expressou sua imensa alegria em poder participar dessa revolução que está ocorrendo na educação municipal: Anúncio de reformas nas unidades de ensino, entrega de tablets para alunos e notebooks para professores e, agora, a entrega gratuita do fardamento escolar.

“Os pais das nossas crianças estão muito felizes porque não vem mais aquele bilhete da prefeitura pedindo para comprar o uniforme. Alguns deles não tinham condições e até tiravam dinheiro da comida, mas agora as crianças, de famílias humildes, estarão com o uniforme da mesma qualidade daqueles que têm mais condições”, ressaltou o prefeito.

Segundo a secretária municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene, a entrega desses kits é a realização de um sonho, onde ela teve a grande alegria de receber no dia de seu aniversário. A gestora ainda falou sobre a gratidão das crianças em receberem as fardas, um sorriso que diz mais que palavras.

“Um sonho e hoje ele está sendo realizado com a entrega desses kits uniforme para a primeira escola. Posteriormente as demais vão receber. O prefeito Tião Bocalom é sonhador e determinado, juntou com a minha pessoa, realizamos esse sonho”, enfatizou.

Antes da entrega dos kits, a Seme disponibilizou um espaço todo idealizado pelo Núcleo de Humanização em parceria com o Programa Saúde na Escola, onde multiprofissionais ofereceram atividades recreativas voltadas para o desenvolvimento das habilidades, como explicou a coordenadora do Núcleo da Seme, Bruna de Souza.

“Foi uma forma que encontramos de trazer o espaço da escola e comemorar no mês de janeiro o Dia da Escola e da Gratidão, para agradecer por essa ação e tudo que está sendo desenvolvido hoje”, disse.

Para os pais, a entrega do fardamento é mais uma prova de que a gestão segue empenhada em mudar a realidade da capital.

“Estou feliz porque vou economizar no bolso. Esse ano eu não sabia se eu ia conseguir comprar fardamento para todas. Quero agradecer ao nosso prefeito pelo trabalho que tem feito na cidade e por lembrar de nossas crianças que precisam muito dele”, explicou Maria Gigliane Ribeiro, mãe de uma aluna.

“A farda tem um significativo no orçamento, então imagine que no início do ano acumula um monte de conta e a farda veio na hora certa. A prefeitura está de parabéns”, declarou Alcione Ferreira, pai de João Lucas que também recebeu o fardamento.

Estiveram presentes na cerimônia, secretários municipais, comunidade civil e os vereadores Rutênio Sá e Samir Bestene.

Galeria de Imagens:

Fotos: Evandro Derze/Assecom)

Fonte: Assecom