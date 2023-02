Prefeitura de Rio Branco e Morhan encerram atividades alusivas ao Janeiro Roxo

- Publicidade -

Em alusão ao Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre os cuidados e a prevenção da hanseníase, diversas atividades foram realizadas na Capital acreana.

Nesta terça-feira, 31, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em uma ação integrada com o Movimento de Reintegração do Hanseniano (Morhan), promoveu na Praça dos Povos da Floresta, Centro da cidade, atendimentos e exames clínicos preventivos.

Elson Dias, coordenador do Morhan, falou sobre a importância da atividade.

“Essas ações estão ocorrendo em todo país, uma parceria do movimento com o poder público. São mais de dois mil núcleos espalhados pelo Brasil. Essa mobilização é necessária para chamar atenção da sociedade sobre os sinais e sintomas da doença. Hoje é o encerramento das atividades relacionadas ao Janeiro Roxo. Registramos todos os anos no Acre, em torno de 100 a 200 casos da doença. Temos que identificar essas pessoas.

Emerson Oliveira, coordenador da área técnica de hanseníase da Semsa, disse que a parceria é fundamental para que o trabalho preventivo possa ser realizado. “Realizamos ações preventivas durante todo mês de janeiro. Em 2021 foram contabilizados 31 novos casos da doença na Capital. Por isso a importância do trabalho que fazemos”, destacou.

A Gazeta do Acre