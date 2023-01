Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado anunciam a programação do carnaval 2023

- Publicidade -

A maior festa popular do Brasil está de volta! Após um período sem a festa momesca, em decorrência da pandemia da covid-19, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado anunciaram, na manhã desta segunda-feira (30), o Carnaval da Família. A festa ocorrerá no estacionamento da Arena da Floresta entre os dias 17 e 21 de fevereiro.

O evento ocorreria inicialmente no Calçadão da Gameleira, mas após ouvirem as orientações da equipe de segurança pública, o prefeito Tião Bocalom e o governador Gladson Cameli decidiram oferecer lazer aliado a segurança às famílias que irão brincar o carnaval. No total, serão 21 mil m2 destinado a um público previsto em 50 mil pessoas por noite.

O prefeito Tião Bocalom disse o que espera do Carnaval da Família.

“O carnaval é um momento de alegria. Eu fico feliz em poder fazer essa parceria entre o Governo do Estado e prefeitura, porque o objetivo é um só: é ver se a gente volta a alegrar os corações das pessoas.”

Os foliões que forem curtir o Carnaval da Família na Arena da Floresta encontrarão muito conforto, segurança e comodidade.

• Área de estacionamento com padrão Rotary

• Estratégia de trânsito coordenada pela RBTrans com objetivo de dar fluidez nas rotas de acesso ao Arena da Floresta

• Transporte público com linhas especiais

• Área de Alimentação com padrão da Economia Solidária

• Gestão de bares coordenada pela Associação de Bares

• Espaço Kids com brinquedos infláveis destinado ao público infantil

• Pintura corporal para as crianças

• Baile Infantil, no domingo (19), das 16h às 18h. Esse evento será no Quadrilhódromo do Arena da Floresta.

• Ainda no Quadrilhódomo, ocorrerá, na segunda-feira (20) de Carnaval, um baile destinado a melhor idade, ao som da Banda de Música do Senadinho.

Nos bailes infantil e da melhor idade, o critério de entrada no espaço alternativo é estar fantasiado. As melhores bandas musicais do estado se revezarão no palco principal. Serão 10 horas de show diariamente, 20 bandas e mais de 100 profissionais trabalhando para oferecer o melhor repertório aos foliões.

O prefeito Tião Bocalom e o governador Gladson Cameli querem oferecer a melhor festa momesca dos últimos tempos, co

m explica o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Barbary.

“Essa parceria vai proporcionar a melhor estrutura para as pessoas que gostam de frequentar o carnaval. Essa parceria do governador Gladson Cameli com o prefeito Bocalom está proporcionando esse evento, que vai acontecer com maestria”, afirmou.

Fonte: Assecom