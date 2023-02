Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre processo seletivo para cargos com salários de até R$ 11 mil

- Publicidade -

A partir desta quarta-feira, 1, serão recebidas as inscrições para o novo Processo Seletivo da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, cujo objetivo é a formação de cadastro reserva para possível admissão de profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades disponíveis serão destinadas aos cargos de Agente Administrativo; Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combates as Endemias; Assistente Social; Auxiliar de Gestão de Farmácia; Auxiliar de Saúde Bucal; Barqueiro; Biomédico; Cirurgião Dentista; Contramestre Fluvial; Cozinheira; Digitador; Enfermeiro; Farmacêutico Bioquímico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés; Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas; Medico Clinico Geral; Médico Ultrassonografista; Microscopista; Motorista AB; Nutricionista; Profissional de Educação Física; Psicólogo; Técnico de Manutenção de Microscópio; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório e Terapeuta Ocupacional.

Estes profissionais deverão exercer as funções em jornadas de 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.302,00 a R$ 11.000,00 ao mês. Os trabalhadores deverão ser lotados nas áreas urbanas e rurais do município.

Aqueles que tiverem interesse em participar deverão realizar as candidaturas apenas de maneira online, por meio do endereço eletrônico da Prefeitura e somente até às 23h59 do dia 5 de fevereiro de 2023.Para concorrer à estas oportunidades, além dos requisitos de escolaridade, também é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

A classificação dos participantes deverá acontecer por meio de avaliação documental e, caso ocorra empate entre os participantes será levado em consideração os critérios de maior idade ou então maior tempo de serviço prestado.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um ano, contato a partir da homologação dos resultados e com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.

