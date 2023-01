Prefeita Fernanda Hassem anuncia reajuste de 14,95% no salário de professores da rede municipal

- Publicidade -

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, anunciou reajuste de 14,95% no piso salarial dos professores da rede municipal e a atualização de 5,93% do Índice de preços no consumidor (INPC), para os professores da rede municipal, para o administrativo da educação, da saúde e da administração.

O anuncio foi realizado na manhã de quarta-feira (25), em seu gabinete durante uma reunião com a categoria da educação municipal e imprensa local.

“Com muita alegria eu anunciei a atualização do Piso dos profissionais da educação, afinal é dentro do magistério que temos a esperança de um país melhor. Além dos professores, também teremos a atualização automática do Índice de Preços ao Consumidor (INPC), destinado aos servidores do Setor administrativo municipal, na ordem de 5,93%. Aproveito a oportunidade para agradecer nossos servidores, além dos gestores, professores e a secretária de educação, Francisca Oliveira, que não tem medido esforço para enfrentar os desafios de fazer gestão da área de educação”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

A atual gestão de Brasileia já vem pagando o piso salarial dos professores desde o ano de 2019, e conforme a publicação do Ministério da Educação realizada no dia 13 de janeiro, a prefeita de Brasileia junto com a equipe técnica realizou o reajuste conforme a portaria.

Com a atualização de 14,95% do salário o impacto anual é de aproximadamente de R$ 4 milhões, com a atualização de 5,93% o impacto é de R$ 5 milhões.

A categoria dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), também foram beneficiados com a atualização do salário conforme o reajuste do salário mínimo do país.