Policial penal que invadiu festa onde estava ex-mulher e deu dois tiros no chão é preso no AC

A Polícia Civil de Sena Madureira cumpriu, nesta segunda-feira (30), mandado de prisão preventiva contra o policial penal Sanderlei Gomes do Santos, que invadiu uma festa onde estava a ex-mulher e deu dois tiros para o chão, no último dia 21, na cidade do interior do Acre.

O delegado da cidade, Marcos Frank, informou que após as investigações foi representado pela prisão e também pela suspensão do porte de arma do policial. Nesta segunda, uma equipe deu cumprimento ao mandado contra ele e Santos deve ser interrogado e em seguida vai passar por audiência de custódia.

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) para saber quais medidas foram tomadas e se o policial foi afastado do cargo e aguarda resposta. A reportagem também não conseguiu contato com a defesa de Santos até última atualização desta matéria.

O crime foi em uma casa no Conjunto Canízio Brasil. No dia, o delegado informou que o casal tinha se separado, que Santos não gostou de saber que a mulher estava em uma festa na casa de uma outra pessoa e, por isso, resolveu invadir o local. Após entrar na residência, o policial foi até os fundos e deu dois disparos de arma de fogo em direção ao chão.

A arma usada é de propriedade do estado do Acre. O policial foi indiciado pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça combinada com dispositivo da Lei Maria da Penha. Ainda conforme o delegado, a mulher pediu uma medida protetiva contra o ex-marido.

Após tomar conhecimento do caso, o Iapen-AC informou que existem procedimentos legais em curso. “Além disso, conforme o prosseguimento e oficialização das instituições competentes, haverá a tomada de providências, conforme prevê o processo administrativo da instituição”, disse em nota.

Com informações g1.