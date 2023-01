Polícia prende homem foragido da Justiça na Vila Betel

- Publicidade -

Uma equipe no Grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem de 39 anos, que estava com mandado de prisão. A prisão foi realizada nesta sexta-feira 27, no bairro Vila Betel II, em Rio Branco.

A guarnição realizava patrulhamento na região quando se deparou com um homem em atitude suspeita ao avistar a viatura.

Feita a abordagem e consulta via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi constatado que havia um mandado de prisão em seu nome.

O homem foi encaminhado à delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Assessoria