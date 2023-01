Polícia prende casal com arma, drogas e joias roubadas em Rio Branco

- Publicidade -

Guarnições da Rotam, Giro, Bope e Polícia Militar, prendeu um casal identificado por Vanderson, de 19 anos e Maria Carla, de 21 anos, na noite desta quinta-feira, 26, no bairro Defesa Civil, em Rio Branco.

Segundo informações, a polícia estava monitorando uma casa no bairro citado, por suspeita de tráfico de drogas e outros crimes, quando na noite desta quinta, a guarnição avistou uma movimentação estranha durante uma ronda na região e resolveram se aproximar para verificar a situação do momento. Um homem que estava no local ao perceber a chegada dos PMs se evadiu e a mulher ficou na residência. Os militares pediram permissão a proprietária da casa e adentraram no interior da residência e encontraram um simulacro de arma de fogo( Airsoft – Pressão), uma quantidade de maconha e várias peças de jóias.

A Polícia rapidamente se comunicou com outras unidades e conseguiu prender Vanderson, que teria se evadido com a chegada da guarnição. Segundo a PM, o jovem está em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica.

Ao analisar as jóias, a polícia militar entrou em contato com a Decore (Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões), que estava investigando o roubo de umas jóias, que foram subtraídas de uma residência durante um assalto no último dia 29 de dezembro.

Conforme relatos, seis criminosos invadiram uma residência no bairro Nova Estação, mantiveram um casal sob a mira de uma arma na cabeça durante 40 minutos e fizeram um “limpa” na casa das vítimas, levando também o veículo da família, que em seguida foi encontrado abandonado.

Com a prisão do casal,a polícia conseguiu recuperar um pouco das jóias que foram levadas durante o assalto em dezembro, já que a Polícia Civil também já havia realizado uma apreensão de outra parte das jóias.