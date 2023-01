Polícia prende acusados de roubo e extorsão a comerciantes no interior do Acre

- Publicidade -

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Feijó prendeu, na tarde de terça-feira, 24, três pessoas investigadas pelos crimes de roubo, extorsão a comerciantes e violência doméstica.

A.R.S.F, de 21 anos de idade, cometeu os crimes de roubo e de extorsão a comerciantes. Em dezembro do ano passado, em poder de uma faca, ingressou na residência de dois idosos, no bairro Zenaide Paiva e subtraiu um cordão de ouro, dinheiro e outros objetos do casal.

Além disso, A.R.S.F é investigado de ter praticado o crime de extorquir comerciantes do bairro Nair Araújo, cobrando, mediante grave ameaça, mensalidade para a facção criminosa.

A.D.O.S, de 25, foi preso por lesionar sua ex-companheira. A.D.O.S já havia sido preso, ano passado, por violência doméstica, ficando na penitenciária por, aproximadamente, um ano, mas, ao sair da penitenciária, voltou a praticar crimes contra a vítima. M.A.G.S, 21 anos, foi presa por pertencer a facção criminosa.

Os presos foram encaminhados a audiência de custódia para apreciação judicial.