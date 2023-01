Polícia Penal apreende entorpecentes no presídio da capital

- Publicidade -

Foi através de um trabalho de inteligência, onde os Policiais Penais conseguiram localizar o material entorpecente no interior de uma das celas de um dos pavilhões da Unidade Provisória de Rio Branco, na manhã desta terça-feira (31).

Após investigações, foi organizado uma operação policial para apreender os materiais ilícitos, que contou com apoio do Grupo de Operações Especiais, GPOE, e policiais da unidade.

Foi identificado o Sr. C.S.A , que cumpre pena no presídio, com sendo o proprietário do material entorpecente e o mesmo foi encaminhado à delegacia de flagrantes para procedimentos cabíveis.