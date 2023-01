Polícia Civil frusta plano de faccionados que pretendiam explodir caixas eletrônicos na Fronteira

- Publicidade -

Sob o comando do Delegado Ricardo Castro, a equipe de investigação da Polícia Civil de Brasiléia tomou ciência de um plano elaborado por faccionados que pretendiam explodir caixas eletrônicos em Brasiléia e Epitaciolândia, cidades situadas na região de fronteira com a Bolívia.

De posse das informações, os policiais se deslocaram até a residência de um menor suspeito, e após obterem permissão do proprietário, fizeram uma varredura e encontraram uma banana de dinamite pronta para ser utilizada através de um acionador eletrônico.

No momento o menor não estava em casa, mas logo em seguida foi localizado e apreendido, ele foi levado a Delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com informações, o explosivo tinha capacidade suficiente para danificar qualquer caixa eletrônico.

O menor apreendido foi colocado a disposição do poder judiciário, e as investigações seguirão no intuito de identificar e prender os demais integrantes do bando que pretendiam realizar a ação criminosa.