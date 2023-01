Polícia Civil do Acre abre processo administrativo contra policial preso com 58 quilos de drogas

- Publicidade -

A Polícia Civil do Acre publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira, 27, a abertura do processo administrativo disciplinar contra o policial Renato Cavalcante Figueiredo. O policial civil foi preso, no último dia 17 de janeiro, em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, com 58 quilos de droga e R$ 2 mil em espécie.

Além de responder criminalmente na justiça, Renato responderá, administrativamente, por ser funcionário público do Estado. No processo administrativo, quando comprovado que o servidor cometeu a inflação, resulta em penalidades, como advertência, suspensão e até demissão do cargo.

O policial será submetido a uma comissão disciplinar, formada por servidores da mesma carreira, sendo os membros titulares: o delegado da Polícia Civil, Thiago Fernandes Duarte, a escrivã da Polícia Civil, Cláudia Elizângela Martins de Matos Marques, e a agente de Polícia Civil, Milene Bezerra Germano.

No processo administrativo, ele passará pela instrução, com depoimentos e colheita de provas, e pelo julgamento, com elaboração do relatório da comissão, que indica se o acusado é considerado culpado, a infração cometida e a punição adequada.

A detenção do acusado foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, por tráfico interestadual de drogas.

