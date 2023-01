PM prende homem com mandado por tráfico de drogas

- Publicidade -

Policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam um homem de 30 anos por haver um mandado de prisão em seu nome pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu na avenida Ceará, em Rio Branco.

Durante o patrulhamento na avenida, a guarnição abordou o indivíduo e, ao realizar a consulta nominal via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi constatado o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penas e Medidas Alternativas de Rio Branco, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Diante do fato, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as demais medidas cabíveis.