Palmeiras vai ao mercado e demonstra interesse na contratação de jogador que esteve no radar do Flamengo

A diretoria do Palmeiras está sendo bastante cobrada para reforçar o seu elenco após algumas saídas do seu plantel. Os dirigentes do clube ainda não apresentaram nenhum novo jogador, e isto tem criado um clima ruim entre a dirigência do clube e seus torcedores.

Com a torcida impaciente, e enxergando a necessidade de qualificar o seu elenco, a diretoria do Palmeiras finalmente está indo ao mercado, e após análises, a equipe demonstra interesse na contratação de jogador que já esteve negociando com um de seus rivais, o Flamengo.

Palmeiras quer Walace

Segundo informações divulgadas pelo portal Goal, a diretoria do Palmeiras tem interesse na contratação de um volante para repor a saída de Danilo, e mira no ex-jogador do Grêmio, e que atualmente defende as cores da Udinese, Walace, de 27 anos.

Apesar do interesse no volante, a diretoria do Palmeiras tem receio diante dos valores exigidos pela equipe italiana, e isto pode ser um dificultador nas negociações entre as duas diretorias. Leila Pereira buscou informações com a diretoria italiana, e se espantou com a pedida de 15 milhões de euros, quantia considerada extremamente alta pela presidente do clube paulista.

Mesmo com a alta pedida, a diretoria do Verdão segue insistindo no jogador, e deverá negociar um valor mais abaixo pelo atleta. O Flamengo chegou a negociar também com o jogador, e assim como o Palmeiras, também achou alto a pedida da equipe italiana, e acabou desistindo da contratação do volante.

