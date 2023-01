Palmeiras marca no fim e garante o bi da Copinha

- Publicidade -

A Copinha é verde! O Palmeiras derrotou o América-MG por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (25), no Canindé, e conquistou o bicampeonato seguido da competição.

Contando com o apoio da torcida palestrina, que lotou o tradicional estádio paulistano, o Verdão abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com Ruan Ribeiro, após jogada em velocidade.

O Coelho deixou tudo igual aos 43 minutos, através de um pênalti cobrado por Renato.

Quando a decisão caminhava para a decisão em grandes penalidades, Patrick aproveitou uma cobrança de escanteio para garantir o título alviverde aos 48 minutos da etapa final.

O Palmeiras repete a campanha de 2022, quando venceu a Copa São Paulo pela primeira vez, quando derrotou o Santos, no Allianz Parque.

RedeTV!