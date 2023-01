Palmeiras marca gol irregular contra o Flamengo mas VAR não chama o árbitro para revisão

- Publicidade -

Sálvio Spínola, na Central da Apito, considerou irregular o quarto gol do Palmeiras na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. De acordo com o comentarista de arbitragem, Mayke estava em posição de impedimento e atrapalhou o goleiro Santos.

— Este lance é bem de interpretação, o árbitro de vídeo teria de interpretar. O Mayke está em posição de impedimento no momento em que o Gabriel Menino chuta, e ele está muito próximo do goleiro Santos. O Santos está vindo lateralmente para fazer a defesa e tem um contato físico no corpo. Para mim, tem interferência. Na minha interpretação, este gol é irregular. Não é o assistente, o VAR teria de recomendar. Causa impacto e é irregular – afirmou.

Retirado de: Globo Esporte

Zagueiro e volante contratados

A diretoria do time do Flamengo segue mapeando o mercado da bola em busca de novos reforços. Confira abaixo todos os detalhes e inscreva-se em nosso canal no YouTube.

Gávea News