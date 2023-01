Palestra do Método A+ será realizada dia 31 no Palácio da Justiça

- Publicidade -

A Escola do Poder Judiciário tornou público o edital n° 4/2023 com a abertura das inscrições para a Palestra no Método A+. As inscrições são on-line e estão disponíveis até o dia 26 de janeiro: clique aqui!

A atividade educativa ocorrerá presencialmente no dia 31 de janeiro, das 8h às 12, no Palácio da Justiça. O palestrante será com o consultor Cláudio Alexandre Tosta. Ele irá apresentar conteúdos sobre direito e acesso à Justiça, visando qualificar o planejamento para a atender demandas relacionadas à vulnerabilidade social. Haverá certificado de participação com a carga horária de quatro horas.

Conheça mais do curriculum do palestrante

Cláudio Tosta possui experiência desde 1983 como consultor de empresas e desde 1987 em Sucessões Familiares. Em 1989, escreveu um método de Planejamento Pessoal. Também atuai como consultor de Famílias e Empresas. professor de MBA da Fundação Getulio Vargas (FGV) em todo o território nacional e da Florida Christian University (FCU), professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

Possui MBA em Gestão Empresarial (FGV), Mestrado (UFRJ), especialização em Saúde Coletiva (UNB), pós-doutorado em Business Administration nos EUA (FCU). Ministra treinamentos, cursos e palestras na área de gestão. Orientou mais de 1.000 Planos de Negócios e Projetos de Conclusão de Curso na área de gestão.

Atua nas áreas de Sucessão Familiar, Governança Corporativa, Conselho de Administração, Acordo de Acionistas, Planejamento, Gestão Estratégia, Relações Interpessoais, Pessoas e Equipes, Liderança e Motivação, Ética, Responsabilidade Social e Ambiental, Qualidade de Vida e Satisfação no Trabalho, Felicidade Interna Bruta, Desenvolvimento institucional e novos negócios, em instituições públicas, privadas e terceiro setor. É empreendedor e consultor da Sony Music.

