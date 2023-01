Padrasto é acusado de assediar enteada de 5 anos internada em hospital

- Publicidade -

Um homem foi preso em flagrante, nesse sábado (28), suspeito de estuprar a enteada de 5 anos internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital goiana. A Polícia Militar foi acionada pela própria equipe da unidade de saúde, que percebeu o crime.

De acordo com informações o homem estava como acompanhante da criança, que trata um problema cardíaco, e em determinado momento teria passado o pé na região genital da criança. A cena foi vista por uma enfermeira, que denunciou o crime. Na delegacia, o homem negou qualquer abuso.

A Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Inicialmente, o caso foi registrado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, mas será encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para ser concluído.

De acordo com o delegado Bruno Costa e Silva, o homem não possui antecedentes criminais e negou o abuso. Ele disse aos militares que estava brincado. No entanto, durante o interrogatório, ficou em silêncio. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Ainda de acordo com a unidade de saúde, equipes multiprofissionais ficam na UTI 24 horas por dia e verificam se o homem ficou no local apenas no dia do crime ou também esteve na unidade em outros dias.

A criança está com bom estado de saúde, acordada e respirando normalmente.

Com informações Metrópoles