Oscar 2023: confira a lista completa dos filmes e artistas indicados

- Publicidade -

A manhã desta terça-feira (24/1) marcou um dia especial para o cinema mundial. Isso porque os indicados ao Oscar 2023 foram anunciados em um evento nos Estados Unidos. Os responsáveis por apresentar os nomes neste ano foram Riz Ahmed, vencedor do prêmio no ano passado, e Allison Williams, estrela de M3gan, sucesso de James Wan.

Os destaques da cerimônia e mais vezes indicados à honraria foram Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, com 11 indicações, Os Banshees of Inisherin e Nada de Novo no Front, citados em nove oportunidades. Elvis concorre a oito estatuetas e Os Fabelmans, de Steven Spielberg, foi lembrado em sete categorias.

A expectativa ficou por conta de dois filmes brasileiros que estavam na pré-lista dos indicados ao Oscar. Eram eles, o documentário Território e o curta-metragem Sideral. Entretanto, as produções nacionais ficaram de fora da lista final.

Confira, abaixo, a lista completa do Oscar 2023:

Melhor atriz coadjuvante

Hong Chau, A Baleia

Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Stephanie Hsu, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor ator coadjuvante

Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin

Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin

Brian Tyree Henry, Passagem

Judd Hirsch, Os Fabelmans

Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor roteiro adaptado

Entre Mulheres

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Living

Nada de Novo no Front

Top Gun: Maverick

Melhor roteiro original

Os Banshees de Inisherin

Os Fabelmans

Tár

Triângulo da Tristeza

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor figurino

Babilônia

Elvis

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Sra. Harris Vai a Paris

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor canção original

Sofia Carson – “Applause” (de Tell it Like a Woman)

Lady Gaga – “Hold My Hand” (de Top Gun: Maverick)

Rihanna – “Lift Me Up” (de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

“Naatu Naatu” (de RRR)

Son Lux – “This is a Life” (de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor trilha sonora

Volker Bertelmann, por Nada de Novo no Front

Justin Hurwitz, por Babilônia

Carter Burwell, por Os Banshees de Inisherin

Son Lux, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

John Williams, por Os Fabelmans

Melhor som

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Elvis

Nada de Novo no Front

Top Gun: Maverick

Melhor curta-metragem

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupile

Night Ride

The Red Suitcase

Melhor curta-metragem em animação

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Melhor filme internacional

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polônia)

Nada de Novo no Front (Alemanha)

The Quiet Girl (Irlanda)

Melhor documentário

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Melhor documentário em curta-metragem

Como Cuidar de um Bebê Elefante

Haulout

The Martha Mitchell Effect

How Do You Measure a Year?

Stranger At The Gate

Melhor direção de arte

Avatar: O Caminho da Água

Babilônia

Elvis

Os Fabelmans

Nada de Novo no Front

Melhor fotografia

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Elvis

Império da Luz

Nada de Novo no Front

Tár

Melhor montagem

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Tár

Top Gun: Maverick

Melhor animação longa-metragem

Pinóquio por Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Gato de Botas 2: O Último Pedido

A Fera do Mar

Red: Crescer É uma Fera

Melhores efeitos visuais

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Nada de Novo no Front

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Top Gun: Maverick

Melhor Cabelo e Maquiagem

A Baleia

Batman

Elvis

Nada de Novo no Front

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Melhor atriz

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Os Fabelmans)

Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor ator

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Bill Nighy (Living)

Paul Mescal (Aftersun)

Melhor direção

Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Steven Spielberg (Os Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triângulo da tristeza)

Melhor Filme

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

Por Metrópoles