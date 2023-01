Os misteriosos desaparecimentos de pessoas em navios cruzeiros

- Publicidade -

Na manhã de 16 de abril, um homem pulou no mar do cruzeiro Carnival Mardi Gras que ia para a Flórida e nunca mais foi visto. Um passageiro disse ao TMZ que foi durante a manhã de sábado que dois adolescentes anunciaram, em pânico, que alguém havia caído no mar. Aparentemente, a tripulação achou que eles estavam brincando no início, mas a segurança entrou em ação e começou uma busca frenética. A Guarda Costeira logo foi chamada, lançando luzes no mar escuro e procurando ao lado do cruzeiro, mas não o encontraram. O navio então continuou até seu destino — Port Canaveral, Flórida — enquanto a Guarda Costeira continuava a busca.

Um porta-voz do Carnival disse ao TMZ: “A Equipe de Cuidados do Carnival está apoiando a família do convidado. O Mardi Gras chega a Port Canaveral esta manhã e navegará para o seu próximo itinerário. Nossos pensamentos e orações estão com o convidado e sua família.”

Navios cruzeiros regularmente perdem passageiros (e até mesmo membros da tripulação!) e continuam viagem, a menos que sejam ordenados a parar pela guarda costeira local. Mas muitas vezes a guarda costeira só é notificada horas depois que a pessoa foi dada como desaparecida. Pense assim: os navios cruzeiros estão cheios de milhares de pessoas, muitas embriagadas, e nenhuma polícia fácil de ser encontrada. Apesar de existir seguranças, eles respondem à empresa de cruzeiros, que está focada em maximizar os lucros.

Veja algumas das histórias por trás de como as pessoas desapareceram misteriosamente de cruzeiros e nunca mais foram encontradas.

StarsInsider