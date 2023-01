Oportunidade: Governo do Acre abre processo seletivo de cadastro reserva para estagiários

- Publicidade -

O governo do Acre abriu processo seletivo nesta sexta-feira, 27, por meio de coeficiente de notas para formação de cadastro de reserva para estágio supervisionado. A publicação está no Diário Oficial do Estado (DOE).

As vagas são destinadas a estudantes dos cursos de Administração, Recursos Humanos, Sistema da Informação, Saúde Coletiva, Analista de Sistema, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, Nutrição, Enfermagem e Engenharia Civil.

Os estágios são de 4 horas diárias, onde o estagiário vai receber R$ 574 mensais, e o estágio de 6 horas que paga R$ 784 reais por mês.

As inscrições poderão ser realizadas, exclusivamente, pelo site do Ciee, no período de 10 até o dia 24 de fevereiro.

A quantidade de vagas ainda não foi definida. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro.

A Gazeta do Acre