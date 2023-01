Oportunidade: Caixa está com inscrições abertas para vagas de estágio no Acre

- Publicidade -

A Caixa Econômica Federal abriu processo seletivo para estagiários níveis médio e superior com inscrições até 24 de fevereiro. A inscrição será somente online, o candidato deve entrar no site do Ciee e conferir os requisitos dispostos no edital. Ao todo, são 18 vagas para níveis médio, superior e técnico.

A prova também será online e só poderão fazer a prova os candidatos que estiverem suas inscrições validades conforme previsto no edital.

Veja as vagas:

1 vaga: Pedagogia, Psicologia, Serviços Sociais, Ciência Sociais, Ciências Politicas 3º AO 7º semestre;

1 vaga para Direito do 5° ao 9° semestre;

1 vaga para Arquitetura e Urbanismo 5° ao 9° semestre;

1 vaga Engenharia Civil 5° ao 9° semestre;

14 vagas para ensino médio e técnico.

Poderão participar do processo seletivo:

Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação conforme Anexo I;

Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;

Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na CAIXA, exceto pessoas com deficiência, conforme Art. 11 da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Que não possuam restrições cadastrais que impeçam a abertura de conta para recebimentos dos valores de bolsa estágio e auxílio transporte.

Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, conforme previsto no § 5º do Art. 7º da Resolução n. 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação)

Confira a lista de graduação necessária

Ensino superior

Arquitetura e Urbanismo, Direito Ciências, Políticas Ciências Sociais, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Engenharia em Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica Engenharia Ambiental, Engenharia Agronomia/agrícola

Ensino técnico

Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Finanças, Técnico em Secretariado, Técnico em Contabilidade Técnico em Comércio, Técnico em Marketing. Técnico em Logística Segurança do Trabalho, Técnico de Administração, Técnico em Seguros, Técnicos em vendas

Ensino médio

Educação de Jovens e Adultos – EJA Ensino Médio.

A Gazeta do Acre