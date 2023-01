Ônibus cai de ponte no sul do Paquistão e deixa pelo menos 40 mortos

- Publicidade -

Mais de 40 pessoas morreram depois que um ônibus caiu de uma ponte e pegou fogo na província do Baluchistão, no sul do Paquistão, neste domingo (29), disseram autoridades.

Quarenta e um corpos foram recuperados dos destroços, alguns queimados a ponto de não ser possível o reconhecimento, disse o policial distrital Israr Umrani à Reuters.

O ônibus que transportava cerca de 48 pessoas caiu no caminho de Quetta, capital do Baluchistão, para a cidade de Karachi, no sul, disseram autoridades.

Dezenas de pessoas estavam vasculhando os destroços, mostraram imagens compartilhadas pela organização de ajuda e emergência da Fundação Edhi, enquanto funcionários da ambulância estavam carregando um cadáver para fora dos escombros.

O comissário assistente Hamza Anjum de Lasbela, um distrito do Baluchistão, disse ao jornal Dawn que o veículo bateu em uma ponte, fazendo com que caísse em um barranco e pegasse fogo.

Acidentes rodoviários fatais são comuns no Paquistão, onde as regras de trânsito raramente são seguidas e as estradas em muitas áreas rurais estão em más condições.

Pelo menos 22 pessoas morreram em junho, incluindo nove membros de uma família, quando uma van de passageiros caiu em uma ravina profunda no Baluchistão.

Com informações CNN