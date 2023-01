OCA Móvel oferece serviços durante o mês de fevereiro no Via Verde Shopping, em Rio Branco

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), avança mais um passo na ampliação de parcerias para a atuação de sua unidade itinerante. Desta vez a OCA Móvel levará, durante o mês de fevereiro, serviço, cidadania e comodidade à população, no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Serão oferecidos mais de 80 tipos de serviço aos cidadãos. A unidade móvel da OCA terá um ponto fixo, em frente ao Planet Park, do dia 1º a 28, das 13 às 19h, incluindo os feriados de carnaval, exceto aos domingos.

De acordo com a diretora da OCA, Francisca Brito, a iniciativa já vinha sendo planejada desde o ano passado e agora foi possível consolidar a parceria, que alcançará mais cidadãos, num estabelecimento com grande concentração de lojas e condomínios no entorno, e em horário diferenciado.

Na unidade, pode-se solicitar diversos serviços, como consulta a processos; emissão de certidões e documentos; impressão de boletos; acesso a serviços de energia elétrica, água e esgoto; emissão da segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, das Mulheres e Direitos Humanos (Seamd); e orientação sobre direitos do consumidor e reclamações, em parceria com o Procon.

Simultaneamente à ação, outra equipe dará continuidade aos atendimentos da unidade móvel em outro ponto da capital, na comunidade Santa Cecília, na Escola Raimundo Hermínio de Melo, das 8 às 14h, desde terça-feira, 31, até quinta-feira, 2.

Fonte: Agência do Acre