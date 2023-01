Novo selecionador de Portugal: uma mudança de paradigma na seleção portuguesa?

- Publicidade -

A eliminação de Portugal no Mundial de 2022 frente a Marrocos determinou a mudança na liderança técnica da seleção portuguesa. Durante cerca de um mês especulou-se sobre quem seria o novo selecionador nacional e vários nomes foram apontados como possíveis sucessores.

José Mourinho, atual treinador da AS Roma, era o favorito das casas de apostas internacionais. A comunicação social avançou outros possíveis nomes para a sucessão, como Rui Jorge (treinador dos sub-21), Jorge Jesus, Abel Ferreira ou Paulo Sousa (muito conhecido do povo brasileiro), entre outros nomes menos conhecidos como Bruno Lage ou Rui Vitória. Se você investiu seus bônus grátis e apostas sem risco em qualquer um dos nomes acima, você falhou! No passado dia 9 de janeiro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou o novo selecionador português: Roberto Martínez.

Um rápido olhar sobre a carreira de Martínez

Roberto Martinez é um treinador de futebol espanhol que teve uma carreira ilustre no esporte. Ele começou sua jornada como mister com o time britânico Swansea City, onde alcançou sucesso instantâneo ao vencer a League One e ser promovido ao Championship. Seu trabalho impressionante em Swansea lhe rendeu uma transferência para o Wigan Athletic, da Premier League, onde continuou em grande forma ao levá-los à vitória na FA Cup em 2013. Após esse triunfo, Martinez foi nomeado técnico do Everton e proporcionou um período de progresso para o clube que incluiu várias classificações na primeira metade da tabela classificativa da Premier League, bem como uma aparição nas fases de qualificação da Liga Europa. Ele deixou o Everton em 2016 para um novo desafio com a seleção da Bélgica e obteve sucesso imediato ao levá-los ao terceiro lugar na Copa do Mundo da FIFA 2018.

Martinez também foi reconhecido por suas conquistas, pois recebeu a licença UEFA Pro e foi nomeado Treinador do Mês da Premier League quatro vezes ao longo de sua carreira. Com um registo que fala por si, Roberto Martinez é um treinador que continua a marcar presença no futebol mundial.

O Legado de Fernando Santos

Fernando Santos era o técnico da seleção portuguesa de futebol desde 2014. Durante sua gestão, ele levou a equipe à vitória em um dos maiores torneios internacionais, vencendo a Euro 2016. Desde então, ele conquistou muito com a seleção de Portugal, incluindo levá-los ao primeiro lugar no grupo da Liga das Nações da UEFA em 2019 e à qualificação para as fases finais do Campeonato da Europa de 2020 e Campeonato do Mundo de 2022. Sua perspicácia tática e capacidade de extrair o melhor de seus jogadores fizeram com que ele se tornasse um dos técnicos mais admirados do futebol mundial.

Santos é conhecido por seu estilo de jogo defensivo, que se concentra em manter a posse de bola e defender com firmeza em todos os momentos. Suas equipes são caracterizadas por forte disciplina, organização e comprometimento com o jogo em equipe. Isso permitiu-lhe construir uma equipa consistente e bem-sucedida com a seleção de Portugal, permitindo-lhe desafiar os seus adversários em todas as frentes.

Ao longo de sua gestão, Santos usou os talentos de craques como Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma e Bernardo Silva com grande efeito. Ele também conseguiu tirar o melhor proveito de jogadores menos conhecidos como Danilo Pereira e Raphael Guerreiro, que se tornaram parte integrante da seleção portuguesa.

Continuidade ou mudança de paradigma na seleção portuguesa?

Ainda é cedo para saber o quanto a mudança de treinador vai impactar a seleção portuguesa. No entanto, Roberto Martínez é conhecido por ser um treinador que privilegia o futebol de ataque, um claro contraste com a filosofia de Fernando Santos. Um futebol ofensivo deveria, em tese, beneficiar a seleção portuguesa, que conta com alguns dos maiores talentos do mundo, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Diogo Jota.

Por fim, o novo treinador tem uma questão delicada para resolver: Cristiano Ronaldo. O craque português – que perdeu o lugar nos últimos dois jogos de Fernando Santos – tem mostrado cada vez menos desempenho desportivo e terá de ser gerido com maestria por Martínez. Além da mudança técnica, o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção nacional poderá contribuir decisivamente para uma mudança de paradigma na seleção portuguesa.

A estreia de Roberto Martínez por Portugal está agendada para 23 de março frente ao Liechtenstein, no Estádio José de Alvalade, a contar para a primeira jornada de qualificação para o Euro 2024.