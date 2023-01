Nos EUA, Bolsonaro faz lanche com ingrediente polêmico de seu governo

- Publicidade -

Passando um período sabático na terra do fast food, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi fotografado por assessores preparando um café da manhã inusitado: pão com leite condensado. O político fez a refeição, neste sábado (28/1), na mansão do ex-lutador de MMA José Aldo, onde está hospedado desde 30 de dezembro, antes de terminar o governo.

Neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou o sigilo de gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, e notas fiscais atestaram a preferência do ex-presidente pelo ingrediente. Além do doce, há aquisições de itens como picanha, filé mignon e camarão. As compras dos últimos quatro anos somam R$ 27 milhões.