Noruega descobre enorme tesouro de metais e minerais no fundo do mar

Um estudo norueguês encontrou uma quantidade “substancial” de metais e mineraisque variam de cobre a terras raras no fundo do mar de sua extensa plataforma continental, disseram autoridades na sexta-feira em suas primeiras estimativas oficiais.

Esses recursos estão em alta demanda pelo papel que desempenham na transição para uma economia mais verde.

O país nórdico, um grande exportador de petróleo e gás, está considerando a possibilidade de abrir suas áreas offshore para mineração em alto mar, um processo que requer a aprovação do parlamento e gerou preocupações ambientais.

“Dos metais encontrados no fundo do mar na área de estudo, magnésio, nióbio, cobalto e minerais de terras raras são encontrados na lista de minerais críticos da Comissão Europeia”, disse o Norwegian Petroleum Directorate (NPD), que conduziu o estudo, em um comunicado.

A estimativa de recursos, cobrindo áreas remotas no Mar da Noruega e no Mar da Groenlândia, mostrou que havia 38 milhões de toneladas de cobre, quase o dobro do volume extraído globalmente a cada ano, e 45 milhões de toneladas de zinco acumuladas em sulfetos polimetálicos.

Os sulfetos, ou “defumadores negros”, são encontrados ao longo da cordilheira oceânica, onde o magma do manto da Terra atinge o fundo do mar, em profundidades de cerca de 3 mil metros.

Estima-se que cerca de 24 milhões de toneladas de magnésio e 3,1 milhões de toneladas de cobalto estejam em crostas de manganês cultivadas em leito rochoso ao longo de milhões de anos, bem como 1,7 milhão de toneladas de cério, um elemento de terras raras usado em ligas.

Estima-se também que as crostas de manganês contenham outros metais de terras raras, como neodímio, ítrio e disprósio.

“Minerais caros e raros, como neodímio e disprósio, são extremamente importantes para ímãs em turbinas eólicas e motores em veículos elétricos”, disse o NPD.

Grupos ambientalistas pediram à Noruega que adiasse sua exploração mineral do fundo do mar até que mais estudos fossem realizados para entender os organismos que vivem no fundo do mar e o impacto da mineração sobre eles.

Há “uma grande falta de conhecimento” sobre oceanos profundos, onde espécies novas e desconhecidas podem ser encontradas, disse o Instituto de Pesquisa Marinha da Noruega em uma carta de consulta.

Espera-se que a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, órgão afiliado à ONU que supervisiona o setor de mineração em águas profundas, anuncie os regulamentos para a indústria nascente em julho. Muitos cientistas alertaram que a mineração no fundo do mar pode ter implicações enormes e irreversíveis para o frágil ecossistema.

O NPD disse que suas estimativas mostram recursos “no local” e mais estudos são necessários para estabelecer quanto deles pode ser recuperado com impacto ambiental aceitável.

A descoberta norueguesa segue o anúncio feito em janeiro pela mineradora sueca LKAB de que havia encontrado o maior depósito de óxidos de terras raras da Europa no extremo norte do país. O mercado de terras raras é dominado pela China, nenhuma é atualmente extraída na Europa, deixando-a dependente de importações.

“Esta é uma boa notícia, não apenas para a LKAB, a região e o povo sueco, mas também para a Europa e o clima”, disse Jan Moström, presidente e CEO do grupo LKAB, em comunicado.

Com informações CNN