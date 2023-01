No primeiro GovCast do ano, secretário de Planejamento fala sobre as perspectivas da nova gestão

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) realizou nesta terça-feira, 24, o primeiro GovCast de 2023. Nesta edição, o secretário estadual de Planejamento, coronel Ricardo Brandão, falou sobre as perspectivas para o quadriênio do novo governo Gladson Cameli.

A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Diego Gurgel e Júnior Cesar, que explanaram temas como: planejamento dos 100 primeiros dias de gestão, diagnóstico socioeconômico do Acre, plano plurianual, geração de emprego e renda, dentre outros.

Brandão iniciou a entrevista explicando a importância da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) na estrutura de governo.

“A Seplan executa o papel de orientar as demais secretarias na montagem das estratégias, elaboração dos seus planejamentos, na captação de recursos, dando apoio técnico aos órgãos de governo”, explicou o secretário.

Segundo o gestor, atualmente está sendo executada a elaboração da agenda sustentável do Acre para os próximos 10 anos. “O governador implantou este projeto a longo prazo, além de sua gestão e, para isso, contratamos uma instituição de renome nacional para nos dar a segurança no avanço deste projeto”, ressaltou.

O secretário falou também sobre as metas estabelecidas para os primeiros 100 primeiros dias de gestão. Segundo ele, mais de 200 ações já foram cadastradas para a execução durante esse período.

“O plano de 100 dias é elaborado por cada gestor, tendo como referência o Plano Plurianual e (PPA), o plano de governo e as orientações estratégicas do governador. Nesse primeiro momento, tivemos um olhar para ações que realmente fossem factíveis e, mais de 200 metas foram estabelecidas pelos gestores para a execução”, explicou o secretário.

Durante a entrevista, Brandão falou sobre o destaque nacional do Acre na gestão de recursos de convênio. “Segundo o Ministério do Planejamento, o Acre ficou em 3º lugar no ranking dos estados com maior excelência e transparência na gestão de recursos de convênio, sendo o primeiro da Região Norte”, ressaltou.

O secretário concluiu a entrevista falando sobre a principal meta do governo Gladson Cameli: a geração de novos postos de emprego e trabalho. “Voltado para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Acre, tirar nossas famílias de situação de vulnerabilidade social com o foco na economia, educação, saúde e segurança é uma das principais bandeiras da atual gestão”, concluiu.

O GovCast foi transmitido ao vivo, nas redes oficiais do Estado, como também em rede estadual de rádios (Aldeia-FM e Difusora Acreana – AM), por meio do Sistema Público de Comunicação. Os internautas puderam interagir fazendo perguntas.

Agência Acre