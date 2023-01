No Interior: Jovem de 22 anos acusado de incendiar casas é preso

- Publicidade -

Agentes da Polícia Civil de Manoel Urbano, interior do Acre, prendeu um jovem de 22 anos suspeito de ser um dos envolvidos em incêndios criminosos nas residências daquela cidade.

A captura do indiciado ocorreu no fim da tarde de quarta-feira, 25, e contou com o apoio do departamento de Polícia Civil de Rio Branco.

O homem dois mandados de prisão em aberto, um por furto qualificado, e outro pelo crime de incêndio, pois o autor foi identificado no ano de 2022 como um dos participantes de uma série de incêndios realizados nas casas da cidade, durante uma disputa entre organizações criminosas.

Quatro pessoas foram presas em outubro de 2022, acusadas de incendiarem quatro casas em Manoel Urbano, esse já é o quinto elemento capturado, mas as investigações não foram cessadas.

