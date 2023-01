‘Ninguém está acima da lei’, diz comandante do Exército ao ser questionado sobre punição a militares em atos golpistas

- Publicidade -

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou nesta sexta-feira (27) que “ninguém está acima da lei”.

Ele deu a declaração ao ser questionado sobre punições a militares que teriam participado dos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília.

“Qualquer [pessoa], militar ou civil, ninguém está acima da lei”, disse o general.

Tomás Paiva participou nesta sexta de reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Em entrevista a jornalistas após o encontro, o militar foi questionado sobre a possibilidade de fazer trocas em funções no Exército. Ele disse que, “por enquanto”, não fará movimentações.

“Quando tiverem as reuniões administrativas normais, de promoção ou de transferência, a gente vai fazer as trocas necessárias aí”, disse Tomás Paiva.

O militar assumiu o comando do Exército no último sábado (21). Ele foi designado para a função após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerar do cargo o general Júlio César de Arruda. Arruda foi demitido 13 dias após os ataques golpistas do dia 8 de janeiro.

Em entrevista a GloboNews, Lula afirmou que todos os militares envolvidos nos atos serão punidos, sem distinção de patente.

Projetos para a defesa

Segundo o general, o encontro com Alckmin foi uma “visita de cortesia”. Entre os temas tratados, de acordo com o militar, estão projetos para a indústria de defesa brasileira.

Além de vice-presidente, Geraldo Alckmin é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Por Pedro Borges, TV Globo