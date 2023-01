Neymar elege torcida do Flamengo como a mais impressionante do mundo

- Publicidade -

Astro da seleção brasileira e do PSG, da França, o atacante Neymar elegeu a torcida do Flamengo como a que proporciona a melhor atmosfera e a que faz mais barulho. A resposta do jogador aconteceu após pergunta do influenciador alemão Fiago.

No vídeo, Fiago pergunta, se Neymar pudesse escolher um estádio onde vivenciou a melhor atmosfera, com os mais barulhentos e impressionantes torcedores, qual ele diria.

O astro indica ser um questionamento difícil, mas responde Flamengo.

O vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira (26), ganhou as redes sociais e animou os torcedores rubro-negros.

Essa não é a primeira vez que Neymar fala sobre o clube da Gávea. Ele, inclusive, já posou para fotos com a camisa do Flamengo.

Na legenda da publicação, Fiago colocou: ‘Quem vem aí comigo ver esses fãs ao vivo?’

(UOL/FOLHAPRESS)