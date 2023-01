Nas redes sociais; Seascre esclarece pagamento de plantões dos servidores de contrato emergencial

- Publicidade -

Por meio de suas redes sociais, o secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, informou na noite desta sexta-feira, 27, que os plantões extras dos servidores de contrato emergencial temporário da Sesacre, realizados em dezembro e que ficaram em aberto, serão pagos em folha complementar, no 3 de março.

“Na oportunidade, reafirmo o compromisso em nome do Governador Gladson Cameli com todos os servidores, e meu mais sincero reconhecimento por todo o serviço prestado com dedicação e zelo”, disse o gestor.

O atraso dos proventos ocorreu devido o encerramento dos contratos em dezembro e renovação em janeiro.

