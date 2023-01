Namorada de Piqué, Clara Chía não suporta pressão e vai parar em hospital. Saiba detalhes

- Publicidade -

Namorada de Gerard Piqué e pivô do divórcio entre o jogador e Shakira, Clara Chía viveu uma situação delicada nos últimos dias. De acordo com o site espanhol El Periódico, a jovem precisou ser atendida em um hospital particular de Barcelona recentemente.

Segundo a publicação, Clara sofreu um ataque de ansiedade e foi atendida no Hospital Quirónsalud. A jovem está sobrecarregada e não aguenta mais os ataques que sofre nas redes sociais.

O site também afirma que o estresse foi ainda mais acentuado pelo lançamento da última música de Shakira, que traz uma série de indiretas para ela e para o jogador.

AUSÊNCIA DE PIQUÉ E CLARA CHÍA EM SHOW É NOTADA

Ainda de acordo com o El Periódico, Clara e Piqué passaram os últimos dias na casa do jogador em La Cerdanya para relaxar e fugir da pressão do público. No último sábado (28), eles foram vistos enquanto andavam de bicicleta e curtiram a temperatura fria da região.

A expectativa era que o casal retornasse na tarde do mesmo dia para Barcelona para assistir ao show da banda Oques Grasses, que encerra a turnê na cidade. Segundo o El Periódico, Clara estava animada com o concerto por se tratar de uma de suas bandas favoritas.

No entanto, Clara e Piqué não deram as caras no show. Ainda não se sabe se a ausência do casal tem relação com a saúde da jovem.

